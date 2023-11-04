Depremlerin Merkez Üssü Kahramanmaraş’ta Sanayi İşletmelerini Canlandırmak ve Katkı Sağlamak adına yardımlardan biride KOSGEB tarafından geldi.

Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası’nda Deprem Sonrası, Mikro, Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı Düzenlendi.

Burada Bir Konuşma Yapan Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu Felaket Sonrası Sanayi İşletmelerinin Çok Büyük Yaralar Aldığını İfade Ederek Kendilerine Bu Süreçte Destek Veren Herkese Teşekkür Etti.

Programa, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişci, Dr. Tuba Köksal, Ömer Oruç Bilal Debgici, Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, STK Temsilcileri Ve Çok Sayıda İşletme Sahibi Katıldı.

Program Sonunda Başkan Buluntu Aksu Haber’e Program Hakkında Açıklamalarda Bulundu.

