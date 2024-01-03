İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman’ın da yer aldığı programda Ünlüer ve Güngör, alanda yürütülen ve planlanan çalışmalara ilişkin Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım’dan bilgiler aldı.

Eğitim öğretimin sürdüğü fakülteleri de ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelen heyet, başarı dileklerini iletti.

Ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Valimiz Sayın Mükerrem Ünlüer, Rektörümüz ve Emniyet Müdürümüzle birlikte KSÜ kampüs alanında bulunan +1 Sokağı, Dayanışma Obası, KYK yurt inşaat alanı ve diğer alanlarda incelemelerde bulunduk.

Hemşehrilerimizle sohbet ettik, fakültelerimizde öğrencilerimizle bir araya geldik. Kampüse kazandırılan yeni fakültelere ulaşım sağlayan arterde başlattığımız asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak yeni fakültelerimizin ulaşımını iyileştiriyoruz” cümlelerini kaydetti.

