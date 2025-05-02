Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Çocuk Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde bir süredir devam eden eğitim programı bugün sona erdi.

Alanında uzman akademisyenler tarafından verilen eğitimlerle çocukların bilişsel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanan merkezde, 2025 yılı mezunları düzenlenen törenle uğurlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törene, KSÜ Rektör Yardımcıları başta olmak üzere çok sayıda akademisyen katıldı.

Öğrenciler, akademisyenler ve öğretmenler tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Programda ayrıca projeye destek veren kişi ve kurumlara teşekkür belgeleri takdim edildi.

Törenin en heyecanlı anlarında ise mezun olan öğrenciler katılım belgelerini alarak keplerini havaya fırlattı.

Günün sonunda öğrenciler, törene katılanlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirip müzik eşliğinde doyasıya eğlenerek unutulmaz bir gün yaşadı.