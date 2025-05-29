Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), anlamlı bir kültür ve sanat etkinliğine ev sahipliği yaptı. Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve Kahramanmaraş Musiki Derneği tarafından organize edilen “Türk Müziği Konseri”, sanatseverleri klasik Türk musikisinin eşsiz ezgileriyle buluşturdu.

Şef Bahaiddin Bilginer’in yönetiminde gerçekleşen konserde, klasik Türk müziğinin seçkin eserleri seslendirildi. Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede, salonu dolduran dinleyiciler adeta müziğin büyüsüne kapıldı. Performanslar büyük beğeni toplarken, sahne alan koro ve solistler ayakta alkışlandı.

Konser programına, KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Duran Doğan, çok sayıda akademik-idari personel ve öğrenci katılım sağladı. Etkinlik, kültürel değerlerin yaşatılması ve yeni kuşaklara aktarılması açısından önemli bir buluşma olarak değerlendirildi.