Çeşitli aktivitelerin gerçekleştiği etkinlikte vatandaşlar, Kahramanmaraş’ın yöresel ürünleri tadarken yerel sanatçılar söylediği şarkılarla halay çekti.
Burada Aksu Haber’e konuşan vatandaşlar festivali değerlendirdi.
Çeşitli aktivitelerin gerçekleştiği etkinlikte vatandaşlar, Kahramanmaraş’ın yöresel ürünleri tadarken yerel sanatçılar söylediği şarkılarla halay çekti.
Burada Aksu Haber’e konuşan vatandaşlar festivali değerlendirdi.
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P