Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, depremlerde büyük zarar gören kentte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince yapılan denetimler sonucunda hasar kaydı alan ve yıkılan kültür varlıklarının, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından aslına uygun şekilde yeniden yapıldığını belirtti.

Deprem sonrası kent genelinde yapılan incelemelerde, 631 tescilli kültür varlığından 293’ünün ağır, 132’sinin orta, 77’sinin az hasarlı olduğu, 74 yapının ise hasarsız kaldığı tespit edildi. Ayrıca 55 yapı tamamen yıkıldı.

Daha önce Büyükşehir Belediyesi bünyesinde olan ve depremde ağır hasar gören Yedi Güzel Adam Müzesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan restorasyon çalışmalarının 2025 yılı sonuna kadar bitirilmesinin planlandığını ifade eden Ünlüer, şunları kaydetti:

"Depremden hemen sonra Vakıflar Genel Müdürlüğümüzce, alanında tecrübeli, üniversite hocalarından bilim heyetleri oluşturuldu. Süreci titizlikle takip ediyorlar. Depremde duvarlarında ve burçlarında hasar oluşan Kahramanmaraş Kalesi'nin restorasyon projesi Müzeler Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olup yakın zamanda restorasyonu için ihalesi yapılacaktır. Depremden bugüne kadar toplam 26 caminin ihale süreçleri tamamlanmıştır. İlimiz tarihi simgelerinden olan Ulu Cami, İklime Hatun Camisi ve Saraçhane Camisi'nin restorasyon çalışmaları hızlı bir şekilde devam etmektedir."

Ünlüer, Karayolları Genel Müdürlüğünce tarihi Ceyhan Köprüsü'nde restorasyon çalışmalarının başladığını da sözlerine ekledi.