Konya’da gece saatlerinde meydana gelen aile içi kavgada enişte, kayınbiraderini tüfekle vurarak öldürdü. Enişte A.Y. ise çıkan arbede sırasında bıçaklanarak yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Tartışma Kuma İsteği Yüzünden Başladı

Olay, Konya'nın Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Neşeli Sokak üzerinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, enişte A.Y., eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle "kuma getirme" isteğini dile getirdi. Bu duruma karşı çıkan kayınbiraderi Ceyhun Bakır ile aralarında tartışma çıktı.

Tartışma Kanlı Bitti: Tüfekle Ateş Etti, Bıçakla Yaralandı

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.Y., yanında getirdiği tüfekle kayınbiraderi Ceyhun Bakır'a ateş açtı. Tüfekle vurulan Ceyhun Bakır ağır yaralanırken, A.Y. de yaşanan arbede sırasında bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ceyhun Bakır Hastanede Hayatını Kaybetti

Ağır yaralanan Ceyhun Bakır, kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. Yaralı enişte A.Y.’nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Polis Soruşturma Başlattı

Olay sonrası Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Enişte A.Y.’nin durumu ciddiyetini korurken, olayın tüm detayları ve olası diğer şüpheliler araştırılıyor.