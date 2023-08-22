Irak kökenli Selvan Momika'nın, 28 Haziran'da İsveç'in başkenti Stockholm'de polis koruması altında Kur'anı Kerim yakmış ve eylemi büyük tepki çekmişti.

MÜSLÜMAN TARAFINDAN YOLDA DARP EDİLDİ

Sosyal medyada yayılan bir görüntüde Momika elinde boks eldiveni olan bir Müslüman tarafından yolda darp edildi.

CAFENİN REKLAM TABELASI İLE KENDİNİ KORUMAYA ÇALIŞTI

Tekme ve yumruklarla saldıran Müslüman gençten kurtulamayan Momika bir cafenin reklam tabelası ile kendini korumaya çalıştı. Öte yandan görüntülerin Salwan Momika tarafından kurgulanan bir mizansen olduğu iddiası da ortaya atıldı.

İSVEÇ VE DANİMARKA'DA KUR'AN-I KERİM'E YÖNELİK PROVOKASYONLAR

İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.

Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin ve Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Stockholm'de yine Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti.

Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde, 31 Temmuz ve 14 Temmuz'da İsveç parlamentosu önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.