Türk Kızılayı Kahramanmaraş Şubesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde özel gereksinimli çocuklara yönelik anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Kızılay gönüllüleri, çocukları ve ailelerini yalnız bırakmayarak onlara destek oldu.

Etkinlik kapsamında, çocuklara bayram hediyeleri dağıtıldı ve çeşitli eğlenceli aktiviteler düzenlendi.

Türk Kızılay’ı Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Edip Çelik , " Kızılay olarak her zaman toplumumuzun yanındayız ve onların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz," dedi.

Çocukların mutluluğu ve ailelerinin memnuniyeti, etkinliğin en güzel anlarıydı.

Ayrıca Program Sonunda Kadın Öğretmenlere Kızılay’ın 156. Yıl Dönümüne Özel Hilal-İ Ahmer Rozetleri Takıldı.

Aileler ise Kızılay'a teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin önemine dikkat çektiler.

Türk Kızılayı, sosyal sorumluluk projeleriyle toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye devam ediyor.

Kurban Bayramı öncesinde gerçekleştirilen bu etkinlik, hem özel gereksinimli çocuklara hem de ailelerine moral ve destek sağladı.

Türk Kızılay’ı Kahramanmaraş Şubesi, bayram boyunca da yardım faaliyetlerine devam edeceğini ve ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtımı yapacağını belirtti.

Kızılay’ın bu anlamlı çalışmaları, toplumsal dayanışma ve yardımlaşma ruhunu canlı tutuyor.