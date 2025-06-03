Kurban Bayramı’nda kesilen etlerin doğru şekilde saklanması, hem sağlık açısından hem de etin lezzetini ve besin değerini korumak için büyük önem taşıyor. Uzmanlar, kurban etlerinin muhafaza sürecinde yapılan hataların ciddi gıda zehirlenmelerine yol açabileceği konusunda uyarıyor. Peki, kurban etleri nasıl saklanmalı? İşte etlerin tazeliğini korumanın püf noktaları...

1. Etleri Dinlendirmeden Buzluğa Atmayın

Kurban kesildikten sonra etin hemen buzdolabına konması, yaygın ama hatalı bir davranıştır. Kesimden sonra etin ilk sıcaklığı (rigor mortis süreci) geçene kadar, yani yaklaşık 5-6 saat serin ve hijyenik bir ortamda dinlendirilmesi gerekir. Bu süre boyunca et, kasılmalarını tamamlar ve daha yumuşak hale gelir.

2. Etleri Parçalara Ayırarak Saklayın

Etleri büyük parçalar halinde değil, yemeklik porsiyonlara ayırarak saklamak hem yer tasarrufu sağlar hem de tekrar tekrar çözündürmeyi önler. Bu işlem, etin bozulmadan daha uzun süre saklanmasına yardımcı olur.

3. Derin Dondurucuda Saklama Süresi

Kurban etleri, -18°C’de derin dondurucuda ortalama 6 ila 12 ay arasında güvenle saklanabilir. Ancak daha uzun süreli saklamalarda etin lezzet ve besin değeri azalabilir. Bu yüzden etleri tüketeceğiniz kadarını dondurmak, geri kalanını ise kısa sürede kullanmak daha faydalıdır.

4. Etin Ambalajlanmasına Dikkat Edin

Etleri dondurmadan önce buzdolabı poşeti, vakumlu ambalaj ya da streç filmle hava almayacak şekilde sarın. Ambalajın üzerine saklama tarihi yazmak, ileride kullanacağınız etin tazeliğini takip etmenizi kolaylaştırır.

5. Çözdürme İşlemini Doğru Yapın

Donmuş eti oda sıcaklığında değil, buzdolabında yavaş yavaş çözdürmek en sağlıklı yöntemdir. Mikrodalga ya da sıcak su ile hızlı çözdürme, bakterilerin üremesine neden olabilir. Ayrıca çözdürülen et yeniden dondurulmamalıdır.

Sağlıklı Bir Bayram İçin Doğru Et Saklama Çok Önemli

Kurban Bayramı’nda hijyen kurallarına uymak, doğru saklama tekniklerini bilmek ve uygulamak; hem sağlıklı bir bayram geçirmenizi sağlar hem de israfın önüne geçer. Uzmanlar, özellikle sıcak yaz aylarında etin bozulma riskinin arttığını vurgulayarak vatandaşları dikkatli olmaya davet ediyor.