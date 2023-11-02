Fed, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit tutarken, bankadan yapılan açıklamada, son göstergelerin ekonomik aktivitenin üçüncü çeyrekte "güçlü" hızda büyüdüğüne işaret ettiği bildirildi.

Fed Başkanı Jerome Powell da bankanın politika kararı sonrasında düzenlediği basın toplantısında, enflasyonu yüzde 2 hedefine indirme konusunda kararlı olduklarının altını çizerek, ilave para politikası sıkılaştırmasının kapsamı ve politikanın ne kadar süreyle kısıtlayıcı kalacağı konusunda gelen verilere ve gelişen görünüm ile risklere göre karar alacaklarını anlattı.

Uzun vadeli tahvil faizlerindeki yükselişi takip ettiklerini ve bu durumun yazdan bu yana finansal koşulların sıkılaşmasına katkıda bulunduğunu belirten Powell, finansal koşullardaki kalıcı değişikliklerin para politikasının seyri üzerinde etkileri olabileceğini dile getirdi.

Powell, uzun vadeli tahvil faizlerindeki yükselişin yanı sıra güçlü dolar ve düşük hisse senedi fiyatları gibi unsurlardan kaynaklanan sıkı finansal koşulların gelecek faiz kararları için önemli olabileceğini ifade etti.

Fed Başkanı Powell, para politikasının yeterince kısıtlayıcı olduğundan henüz emin olmadıklarını söyledi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de özel sektör istihdamı, ekimde 113 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış gösterdi. Geçen ay yıllık ücret artışı yüzde 5,7 ile Ekim 2021'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı 7 haftalık yükselişinin ardından ilk kez gerileme kaydederken, mortgage başvuruları düşüş göstermeye devam etti.

ABD'de JOLTS açık iş sayısı, eylülde 9 milyon 553 bine yükselerek piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanlığı da 3, 10 ve 30 yıl vadeli 112 milyar dolarlık tahvil satışı yapacağını duyurdu. ABD'nin 10 yıllık hazine tahvili getirileri, bakanlığın borçlanma duyurusu sonrasında düşüş eğilimine girerken, Powell'ın açıklamaları sonrası tahvil faizlerindeki düşüş 20 baz puana yaklaştı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,72 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün ve yarın açıklanacak iş gücü piyasasına ilişkin verilerinin yakından takip edildiğini kaydederek, ülkede iş gücü piyasalarının sıkı kalmasının Fed'in gelecek dönemdeki politikalarını etkileyebileceğini ifade etti.

Brent petrolün varil fiyatında düşüş eğilimi üç işlem gününe çıkarken, yeni günde önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 85,3 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı da önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.986 dolardan satılıyor.

Öte yandan, bugün ABD'de bilançosunu açıklaması beklenen Apple'ın karlılığının piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Dün, New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,67, S&P 500 endeksi yüzde 1,05 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,64 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de yükselişle başladı.

Avrupa

Avrupa borsalarında dün alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşti.

Bankanın politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Andrew Bailey'nin konuşmasından alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,76, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,68, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,88 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de yükselişle başladı.

Asya

ABD'deki pozitif seyir yeni günde Asya pay piyasalarına taşınırken, Çin borsası negatif ayrıştı.

Bugün Japon hükümeti öngörülerden daha güçlü bir ekonomik destek paketi açıklarken, Çin'de gayrimenkul sektörü kaynaklı sıkıntılar varlık fiyatlarını baskılamayı sürdürüyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,8 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 geriledi.

Yurt içi piyasalar

Yurt içinde, dün dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,19 artışla günü 7.528,57 puandan tamamlarken, bugün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın yapacağı Enflasyon Raporu sunumuna çevrildi.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla günü 28,3231'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 28,3380 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise BoE'nin faiz kararının yanı sıra dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de fabrika siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündemi ile İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.480 ve 7.400 seviyelerinin destek, 7.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.