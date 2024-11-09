Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), 2024-2025 akademik yılına görkemli bir törenle “merhaba” dedi.

KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen bu özel törende, akademik yılın açılış coşkusunun yanı sıra şehre katkı sunan iş insanlarına da minnet duygusu dile getirildi.

Kahramanmaraş’ın yaşadığı “Asrın Felaketi” öncesi ve sonrasında kent için desteklerini esirgemeyen iş insanlarına teşekkür plaketi takdim edilen törende, yardımseverliği ve özverili çalışmalarıyla tanınan Kurtul Ailesi de unutulmadı.

Kurtul Ailesi adına Şule Kurtul, şehir için gösterdikleri fedakârlık ve yardımların bir nişanesi olarak Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci’den teşekkür plaketini aldı.

Kurtul Ailesi, 1996-1997 akademik yılında KSÜ' ye kazandırılan İsmail Kurtul İlahiyat Fakültesi başta olmak üzere, Hem Üniversite hem de şehre yapmış oldukları yatırımları ve özverili çalışmalarıyla önemli katkılarda bulunarak Kahramanmaraşlıların takdirini kazandı.

Şule Kurtul, aldığı plaketle Kurtul Ailesi olarak Kahramanmaraş’ın her daim yanında olduklarını, kente katkı sağlamak için tüm imkanlarını seferber ettiklerini ifade ederek, “Bu topraklara olan vefa borcumuzun bilinciyle çalışmaya devam edeceğiz,” dedi.

KSÜ’nün yeni akademik yıl açılışında takdim edilen bu özel teşekkür plaketi, şehrin yeniden inşa sürecinde dayanışma ve desteğin önemini bir kez daha vurguladı.

Tören, Kahramanmaraş’ın birlik ve beraberlik ruhuyla yarınlara daha güçlü adımlarla ilerleyeceğini ortaya koydu.