Artan yeni kıyafet fiyatları nedeniyle mont ve kaban yenilemek yerine mevcut kıyafetlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, kuru temizleme hizmetine yöneldi.

Kışlık giysilerini temizleterek yenilenmiş bir şekilde kullanmayı tercih eden vatandaşların ilgisi, kuru temizleme işletmelerinde yoğunluk oluşturdu.

Sektör temsilcileri, özellikle kışlık mont, kaban ve yünlü kumaşların temizliği için yoğun talep aldıklarını ifade ediyor.

Kışlık kıyafetlerin temizliği için gösterilen bu ilgi, kuru temizleme sektörünü hareketlendirirken, vatandaşların ihtiyaçlarına da uygun bir çözüm sunuyor.