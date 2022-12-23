Fakat yeni yılı evinde karşılamak isteyenler için sofraların vazgeçilmezlerinden biri olan kuruyemişe bu sene çok fazla rağbet yok.
Bunun sebebi ise artık insanların kuruyemiş yemeyi bir lüks olarak görmesinden kaynaklanıyor.
Fakat yeni yılı evinde karşılamak isteyenler için sofraların vazgeçilmezlerinden biri olan kuruyemişe bu sene çok fazla rağbet yok.
Bunun sebebi ise artık insanların kuruyemiş yemeyi bir lüks olarak görmesinden kaynaklanıyor.
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|Takım
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|Takım
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|Takım
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