Kütahya'nın Simav ilçesi, bu sabah saatlerinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan bilgilere göre, saat 07.23’te kaydedilen depremin merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olarak belirlendi. Yerin 8,81 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, çevre ilçe ve köylerde de hissedildi.

Deprem sonrası olumsuz bir durum bulunmadığı bildirildi. Bölgede yaşayan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

KÜTAHYA VALİSİ: SAHA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Kütahya Valisi Musa Işın, saat 07.23’te Simav ilçesinde meydana gelen depremle ilgili açıklama yaparak, "An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmalarımız devam etmektedir. Tüm halkımıza geçmiş olsun" dedi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA: OLUMSUZ DURUM BULUNMAMAKTA

AFAD'dan depreme ilişkin olarak, "Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 07.23’te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." açıklaması yapıldı.