Bir annenin dikkatsizliği ardından 13 aylık bebek, dakikalarca araçta kilitli kaldı.

Kütahya'nın Gaybiefendi Mahallesi'nde oturan Merve Aslan, 13 aylık oğlu Mevlüt Buğra’yı otomobile bıraktıktan sonra bebek arabasını almak için yeniden eve döndü.

Bu sırada aracın kapıları otomatik olarak kilitlendi.

Kapıları açamayan Merve Aslan, itfaiyeden yardım istedi.

Bebek için camı kırdılar

Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, hava sıcaklığı nedeniyle araç içinde yükselen ısının bebeğe zarar vermemesi için hızlı hareket etti.

Kelebek camı kıran ekip, kapıyı açıp, bebeği kurtardı.

Sağlık kontrolünden geçti

Mevlüt Buğra bebek, sağlık ekiplerinin ambulansta yaptığı kontrollerin ardından annesine teslim edildi.