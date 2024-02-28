Çavdarhisar-Gediz kara yolu yakınındaki sanayi sitesinde eşi ve iki oğluyla çalışan 42 yaşındaki Emine Öztürk, genellikle boya öncesi zımpara ve astar uygulaması yapıyor.

Öztürk, AA muhabirine, 23 yıllık evli olduğunu, oto kaporta boyacı olan eşiyle evlendikten bir sene sonra çalışmaya başladığını söyledi.

Ailece geçimlerini bu dükkanda çalışarak sağladıklarını ifade eden Öztürk, "Dükkanımıza gelen kazalı araçların kaporta işlerini eşim yapıyor. Ben kaportanın zımparasını yapıp astarını atıyorum. Oğlum da boyuyor. Yaptığım iş bana göre zor değil." dedi.

Öztürk, genellikle erkeklerin hizmet verdiği mesleği bir kadın olarak yapmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Başta bu işi bir kadının yaptığını görünce yadırgayanlar olduğunu anlatan Öztürk, "Eşime 'Karını niye getiriyorsun?' diyenler oluyordu ama ben 'Çocuklarımla beraber çalışıyorum' dedim ve umursamadım. Şimdi herkes alıştı artık. Dükkana gelenler genelde bana 'usta' diye hitap ediyor." ifadelerini kullandı.

Emine Öztürk, bir kadının istedikten sonra birçok işi yapabileceğini vurguladı.

Öztürk'ün 21 yaşındaki oğlu Mustafa Öztürk de çocukluğundan bu yana ailesiyle aynı dükkanda çalıştığını söyledi.

Mesleği anne ve babasından öğrendiğini belirten Öztürk, şöyle konuştu:

"Mesleğimden memnunum. Annemi ilk zamanlar yadırgayanlar ona artık 'Emine usta' diye hitap ediyor. Babam kaporta işlerini, annem zımpara ve astar işlerini, ben de boyama işini yapıyorum. Sabah kahvaltımızı yaptıktan sonra hep beraber dükkana geliyoruz. Akşam da hep beraber evimize dönüyoruz."

Müşterilerden Serpil Kaya ise bir kadının bu mesleği yapmasından gurur duyduğunu dile getirdi.