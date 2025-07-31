Diyarbakır, Gabar ve Batman'da 4 Milyar Dolarlık Petrol Rezervi Tespit Edildi
Diyarbakır, Gabar ve Batman'da 4 Milyar Dolarlık Petrol Rezervi Tespit Edildi
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Kaza, otoyolun Körfez ilçesi Sevindikli yol ayrımında meydana geldi. Mikail A. idaresindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyer ve yön levhası direğine çarptıktan sonra takla attı.

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İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücünün eşi Y.A. olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Mikail A. ile 3 çocuğu ise sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Kazaya ilk müdahale edenlerden biri olan Mehmet Eleftoz, olay anını şu sözlerle anlattı:
"Araba zigzag çiziyordu, bizi solladı. Bayağı süratliydi. Geldiği gibi direğe çarptı. Hemen durduk, kurtarmaya çalıştık. Üç kişiyi çıkarttık, baba kendi çıktı zaten. Yozgat’tan gelip Avrupa’ya gidiyorlarmış. Kader işte, uykusuzluk olabilir."

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.