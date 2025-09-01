Kyk Burs Basvurusu Nasil Yapilir Kyk Bursu Icin Hangi Belgeler Gerekli E Devlet Kyk Burs Ve Kredi Basvuru Ekrani 2024

KYK Yurt Başvurusu Ne Zaman Başlıyor?

  • Gençlik ve Spor Bakanlığı henüz resmi tarih açıklamasında bulunmadı.

  • Geçmiş yıllara bakıldığında, KYK yurt başvuruları YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından Ağustos sonunda başlıyor.

  • 2025’te tercih sonuçları 25 Ağustos’ta açıklandı, bu nedenle yurt başvurularının bu hafta içinde başlaması bekleniyor.

KYK Burs ve Kredi Başvurusu Ne Zaman?

  • KYK burs/kredi başvuruları her yıl yurt başvurularından ayrı tarihlerde alınıyor.

  • Geçen yıl başvurular Ekim ayının ikinci haftasında başlamıştı.

  • 2025 yılında da burs/kredi başvurularının Ekim ayında e-Devlet üzerinden yapılması bekleniyor.

  • Burs ödemeleri, geçmiş dönemi de kapsayacak şekilde geriye dönük olarak toplu yatırılıyor.

KYK Yurt Başvurusu Nasıl Yapılır?

  • Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden alınacak.

  • e-Devlet şifresi olmayan öğrenciler, PTT şubelerinden şifre almalı veya internet bankacılığı, mobil imza gibi yöntemlerle giriş yapmalı.

  • Öğrencilerin e-Devlet’teki okul ve bölüm bilgilerini kontrol etmesi gerekiyor. Hatalı bilgilerle yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

KYK Yurt Tipleri ve Özellikleri

  • 1. ve 2. tip yurtlar: 6-8 kişilik odalar, ortak banyo ve tuvalet, kahvaltı ve akşam yemeği imkanı.

  • 3. ve 4. tip yurtlar: 2-4 kişilik odalar, çalışma masası, buzdolabı, ortak kullanım alanları.

  • 5. ve 6. tip yurtlar: 1-3 kişilik odalar, odalarda tuvalet ve banyo, daha yüksek ücret ve depozito.

Başvuru Şartları Nelerdir?

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

  • Öğrenim görülen kurumun resmi olarak tanınmış olması.

  • Öğrencinin üzerine kayıtlı bir başka KYK yurdu bulunmaması.

  • Maddi durumu yetersiz olan öğrencilere öncelik veriliyor.