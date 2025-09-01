KYK Yurt Başvurusu Ne Zaman Başlıyor?
Gençlik ve Spor Bakanlığı henüz resmi tarih açıklamasında bulunmadı.
Geçmiş yıllara bakıldığında, KYK yurt başvuruları YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından Ağustos sonunda başlıyor.
2025’te tercih sonuçları 25 Ağustos’ta açıklandı, bu nedenle yurt başvurularının bu hafta içinde başlaması bekleniyor.
KYK Burs ve Kredi Başvurusu Ne Zaman?
KYK burs/kredi başvuruları her yıl yurt başvurularından ayrı tarihlerde alınıyor.
Geçen yıl başvurular Ekim ayının ikinci haftasında başlamıştı.
2025 yılında da burs/kredi başvurularının Ekim ayında e-Devlet üzerinden yapılması bekleniyor.
Burs ödemeleri, geçmiş dönemi de kapsayacak şekilde geriye dönük olarak toplu yatırılıyor.
KYK Yurt Başvurusu Nasıl Yapılır?
Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden alınacak.
e-Devlet şifresi olmayan öğrenciler, PTT şubelerinden şifre almalı veya internet bankacılığı, mobil imza gibi yöntemlerle giriş yapmalı.
Öğrencilerin e-Devlet’teki okul ve bölüm bilgilerini kontrol etmesi gerekiyor. Hatalı bilgilerle yapılan başvurular geçersiz sayılacak.
KYK Yurt Tipleri ve Özellikleri
1. ve 2. tip yurtlar: 6-8 kişilik odalar, ortak banyo ve tuvalet, kahvaltı ve akşam yemeği imkanı.
3. ve 4. tip yurtlar: 2-4 kişilik odalar, çalışma masası, buzdolabı, ortak kullanım alanları.
5. ve 6. tip yurtlar: 1-3 kişilik odalar, odalarda tuvalet ve banyo, daha yüksek ücret ve depozito.
Başvuru Şartları Nelerdir?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
Öğrenim görülen kurumun resmi olarak tanınmış olması.
Öğrencinin üzerine kayıtlı bir başka KYK yurdu bulunmaması.
Maddi durumu yetersiz olan öğrencilere öncelik veriliyor.