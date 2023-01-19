Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünden temin edilen alıç fidanlarının yetişmesiyle birlikte bölge halkının alıç meyvesi ihtiyacını karşılayacağını ifade eden Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “Tek parça alan ile dünyanın en büyük lavanta tarlamıza tüm Afşin Belediyesi personellerimizle birlikte alıç fidanlarını toprakla buluşturuyoruz. Bilindiği üzere lavanta tarlamızda Türkiye’nin ilk arı evini Hacettepe Üniversitesi ortaklığı ve danışmanlığında faaliyete geçirdik. Şuanda devam eden başka bir projemiz İstanbul Medipol Üniversitesi tarafından üstlenilen ve iç mimari projesi hazırlanan Arı Dünyası Ziyaretçi Merkezi Projesi Afşin Belediyesinin en büyük rekreasyon alanı olma özelliğini taşıyor.” açıklamasında bulundu.

Alıcın kuraklığa dayanıklı ve faydalı bir bitki olduğunu belirten Güven sözlerine şöyle devam etti:

“Afşin coğrafyası ve Binboğa Dağlarında, bağ ve bahçelerimizde sıkça bulunan doğal ağaçlarımızdan bir tanesi olan alıç fidanlarını lavanta tarlamıza uyguluyoruz. 1000 adet alıç fidanımız lavanta tarlamızın bir cephesini kaplayacak. Arı evimizde bulunan arılarımız bir taraftan lavanta balı üretirken alıç bitinkisinin polenlerinden de faydalanacaklar. Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aslı Özkırım’ın önerileriyle bu faaliyeti gerçekleştirdik. Afşin’imiz alıç ormanına kavuşmuş olacak.” diye konuştu.

Lavanta tarlasının başka bir cephesine ise badem fidanı uygulandığına değinen Güven, “Badem tohumlarını İstanbul’dan hemşerimiz Kerem Akpınar göndermişti. Kendisine bu vesileyle teşekkür etmek isterim. Sevin tarafında badem, Eshab-ı Kehf tarafında ise alıçlarımız yetişecek. Her iki bitkide bizim doğal bitkimiz. İnşallah vatandaşlarımıza ve arılarımıza faydalı olacaklar.” İfadelerine yer verdi.