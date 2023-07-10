YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adaylar, "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta tercih yapacak. 
Lise tercih süreci, 19 Temmuz'a kadar sürecek.
 