Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Trablus’a gitmek üzere havalanan, içerisinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali el-Haddad’ın da bulunduğu jet, henüz belirlenemeyen bir nedenle Ankara’nın Haymana ilçesine bağlı Kesikkavak köyü yakınlarında dağlık araziye düştü. Kazanın ardından bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgenin çamurlu ve engebeli yapısı nedeniyle arama-kurtarma çalışmalarını yaya olarak sürdüren ekipler, uçağın enkazına ulaştı. Enkazda incelemeler devam ederken, kazayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında bir başsavcıvekili koordinesinde dört cumhuriyet savcısının görevlendirildiği bildirildi.

Libya’da Milli Yas Kararı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, kazada Libya Genelkurmay Başkanı el-Haddad ve beraberindeki heyetin hayatını kaybetmesi nedeniyle ülkede 3 gün süreyle milli yas ilan edildiğini duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, bu süre boyunca tüm kamu kurumlarında bayrakların yarıya indirileceği, resmi ve kutlama etkinliklerinin askıya alınacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’nin kazanın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Türk makamlarıyla koordinasyon sağlamak üzere Savunma Bakanlığına Ankara’ya resmi bir heyet gönderilmesi talimatını verdiği kaydedildi.

Libya’da, ülkenin İtalya işgalinden kurtuluşunun 74. yılı dolayısıyla 24-25 Aralık tarihlerinde yapılması planlanan Bağımsızlık Günü kutlamalarının da milli yas kapsamında iptal edildiği bildirildi.