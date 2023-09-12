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Libya'nın resmi haber ajansı LANA'nın haberine göre, 10 Eylül'de meydana gelen sel felaketinde yalnızca Derne kentinde ölenlerin sayısının 5 bin 300'e yükseldiği belirtildi.

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Libya İçişleri Bakanlığı yetkilisi Muhammed Ebulmuşa'nın, "Derne'de vefat edenlerin sayısı 5 bin 300'ü aştı. Felaket nedeniyle binlerce kişi kayıp." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)