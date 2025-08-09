Kaza Akşam Saatlerinde Meydana Geldi

Yerel basına konuşan Kisumu Trafik Denetim Yetkilisi Peter Maina, kazanın Kisumu kentinde bir kavşakta akşam saatlerinde yaşandığını söyledi. Kakamega yönünden Kisumu istikametine seyreden otobüs, viraja girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti ve hendeğe düştü.

Otobüste Öğrenci Yoktu

Otobüsün AIC Naki Lisesine ait olduğunu belirten yetkililer, kaza sırasında araçta öğrenci bulunmadığını açıkladı. Maina, hayatını kaybedenlerden 10’unun kadın olduğunu ifade etti.

Ağır Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada ağır yaralanan 5 kişi, Kisumu’daki bir hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.