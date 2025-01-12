Los Angeles'ta süren yangınların en büyüğünün yaşandığı, kent merkezinin kuzeyinde yer alan Pasific Palisades bölgesindeki söndürme çalışmalarını sürüyor.



Milyon dolarlık lüks villaların yer aldığı kentin bu bölümündeki yangın, ormanlık alandan yerleşim bölgelerine yayıldı. Palisades'teki çalışmalarda, yangından etkilenen alanın ancak yüzde 11'i kontrol altına alınabildi.



Yangının 5. gününde, itfaiye ekiplerinin tüm çalışmalarına rağmen, orman yangını Mandeville Kanyonu adlı bölgede bulunan evlere ulaştı. Edinilen bilgiye göre, alevler henüz kontrol altına alınabilmiş değil.



Yanan evlere helikopter ve uçaklarla müdahaleyi, karadan da itfaiye birliklerinin yangının diğer evlere sıçramasını engellemek için aldığı önlemleri görüntülendi.