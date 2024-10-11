İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan'dan tahliye edilen 378 sivili taşıyan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemisi TCG Sancaktar, Mersin Limanı'na ulaştı.
Gemidekiler, işlemlerin tamamlanmasının ardından askeri personel eşliğinde TCG Sancaktar`dan indirildi.
Yaralı veya tıbbi bakıma ihtiyacı olanlar 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı, diğerleri ise midibüslerle limandan ayrıldı.
Kente getirilenlerden Eyüp Sabri Kırgız, gazetecilere, tahliye operasyonuna katılan ekiplerin kendileriyle yakından ilgilendiğini anlattı.
Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR