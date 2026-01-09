Madrid Acil Durum Bilgilendirme Ofisi tarafından yapılan açıklamada, olayın gaz patlaması kaynaklı olabileceği belirtildi. Patlama sonrası binada çökme meydana geldi ve çevrede büyük panik yaşandı.

Patlamada yaralanan 9 kişinin hastanede tedavi altına alındığı açıklandı. Hayatını kaybeden kişinin kimliği ise henüz paylaşılmadı.

Yetkililer, olayın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. İlk bulgular, patlamanın gaz kaçağı nedeniyle meydana gelmiş olabileceğine işaret ediyor.