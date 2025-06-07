İddaalara göre; Gaziantep'te bir emlakçı tarafından sosyal medyada satışa sunulan 2 katlı, 5 odalı ev kısa sürede gündem oldu. 950 bin TL fiyatla ilan edilen ev, sosyal medya kullanıcıları arasında adeta tartışma konusu haline geldi.

Bazı kullanıcılar evin bakımsız hali nedeniyle bu fiyatın oldukça yüksek olduğunu savunurken, bazıları ise fiyatın günümüz koşullarına göre makul olduğunu belirtti. Özellikle evin tanıtım videosunda, emlakçının "arsa niyetine alınabilir" vurgusu dikkat çekti.

Sosyal Medyada Yorum Yağmuru: “Mağara Daha İyi”

Evin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından kullanıcılar yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bazı yorumlar dikkat çekerken, bir kullanıcı ev için, “Mağara daha iyi” ifadesini kullandı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise esprili bir dille, “Bu ev Bağdat Caddesi’nde olsa 80 milyon TL ederdi” yorumunu yaptı.

Evin Tadilata İhtiyacı Var, Ancak Fiyatı Tartışılıyor

Görüntülerde evin ciddi bir tadilat ihtiyacı olduğu açıkça görülüyor. Duvarlardaki dökülmeler, eksik camlar ve genel olarak bakımsız görüntü, birçok kullanıcı tarafından eleştirilirken; bazı kişiler ise bu fiyatın arsa değeri üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

950 Bin TL’ye Gaziantep’te Satılık Ev Arayanlar Dikkat!

Sosyal medyada gündem olan bu satılık ev, Gaziantep emlak piyasasındaki fiyatları bir kez daha tartışmaya açtı. Ev arayan vatandaşlar, özellikle uygun fiyatlı arsa ya da renovasyonluk mülk arayanlar için bu tarz ilanların ilgi çekici olabileceğini belirtiyor.