Isparta'da bulunan bir alışveriş merkezinin içerisinde yer alan mağazaya alışveriş yaptığı ürünleri teslim almak için giden H.A. ve M.A. çifti ile mağaza çalışanları arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga anı mağazanın güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Müşteri darbedildi

Görüntülerde M.A. isimli müşterinin mağazaya gelmesinin ardından mağaza çalışanı bir erkek şahıs tarafından darbedildiği görüldü.

Kavganın diğer çalışanlar tarafından ayrıldığı esnada M.A.'nın eşi H.A.'nın da başka bir kadın çalışanla kavgası görüntülere yansıdı.

Öte yandan çalışanlar tarafından mağazadan çıkarılan çiftin mağaza çalışanlarından şikayetçi olduğu öğrenildi.