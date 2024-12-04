Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in projelerinden biri olan ve Millet Bahçesinde yer alan Malatya Sofrası’nın resmi açılışı 4 Aralık 2024 Çarşamba günü (bugün) düzenlenen tören ile gerçekleştirildi.

MALATYA (İGFA) - Malatya Sofrası’nın şehrin farklı noktalarında da kurulacağını ifade eden Başkan Er, her daim vatandaşların yanında olduğunu ve sosyal belediyecilik anlamında güzel işler yapıldığını söyledi.

Açılış törenine Başkan Er’in yanı sıra, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi,meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, vatandaşlarve öğrenciler katıldı.

Malatya Sofrası’nın açılış töreninde konuşan Başkan Er, bir yandan şehrin fiziki yapısını düzeltirken bir yandan da sosyal belediyecilik alanında vatandaşların taleplerine yerine getirme gayreti için çalıştıklarını söyledi. Başkan Er, “Bizim önceliğimiz her zaman dediğimiz gibi insanımızın kalıcı konutlara ve kalıcı iş yerlerine erişmesidir. Bunun için de gecemizi gündüzümüze katıp epey bir mesafe kat ettik. Sizler de görüyorsunuz. Allah'a hamdolsun rezerv alanlarındaki inşaatlarımız hızlı bir şekilde yükseliyor. Tabii ki birinci önceliğimiz şehrin fiziki imarı dedik. Ama biz nihayetinde bir belediyeyiz. Fiziki imarı ile birlikte insanlarımızın sosyal belediyecilik konusundaki taleplerini de yerine getirmemiz gerekiyor” dedi.

“ÇOK CİDDİ KAYNAKLAR ALDIK”

Malatya’nın yeniden yapılanması noktasında ciddi kaynaklar aldıklarını da dile getiren Başkan Er, “Büyükşehir Belediyesi olarak çok ciddi kaynaklar aldık. Yüksek meblağda kaynaklardan bahsediyorum. Altyapı çalışmalarıyla ilgili çok büyük harcamalarımız var. Altyapının dışında da üstyapı ile ilgili de ciddi çalışmalarımız bulunuyor. Dün Gençlik ve Spor Bakanımızla görüştük. İnşaatı devam eden yatırımlar hakkında ve yeni yapılacak yatırımlar hususunda konuştuk. Büyükşehir Belediyesi olarak birçok yatırımlarımız var” dedi.

2 BİN YEMEĞİNİ YAPAMAYACAK DURUMDA OLAN VATANDAŞAYEMEK DAĞITILACAK

Başkan Er, Malatya’da bulunan 2 bin ihtiyaç sahibi, yemeğini yapacak imkânı olmayan vatandaşa ücretsiz yemek dağıtımı hazırlığı yaptıklarını da belirterek, ”Malatya sofrası 11 Kasım 2024 tarihinden beri faaliyetteydi. Fakat açılışını bugün yapmak nasip oldu. Malatya sofrasının ikincisi de faaliyete geçti. Kernek Mahallesi’nde bulunan şelale restoranın yerine yapıldı. Malatya sofrasının 3. Şubesinin de açılış hazırlıkları devam ediyor. 4. şubeyi de inşallah Sümer Park tarafında yapmayı düşünüyoruz. İnsanlarımızın buraya ulaşmasını temin edeceğiz inşallah. Büyükşehir Belediyesi olarak 2 bin ihtiyaç sahibine yemek hizmeti verme hazırlığı içerisindeyiz. Günlük 2 bin kişinin yemeklerini karşılayacağız. Aynı zamanda bilindiği gibi kütüphanede de öğrencilerimize yönelik çorba, çay ve ikramlarımız var. Hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak için bu hizmetleri gittikçe yaygınlaştıracağız. Ben Malatya Sofrası’nın Malatya’mıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in konuşmasının ardından Millet Bahçesi Malatya Sofrasının kurdelesi kesilerek açılışı gerçekleştirildi.