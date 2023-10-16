İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Malatya'da sivil toplum kuruluşu ve dernekler tarafından düzenlenen mitingle kınandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi otopark alanında gerçekleştirilen mitingde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösteren sivil toplum kuruluşu ve dernek üyeleri, Gazze'de hayatlarını kaybedenler için dua ederek, Filistin'e destek verdi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan mitingde konuşan Eyüp Sultan Camii İmam Hatibi Talha Tuğrulca, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halit Bekiroğlu, Filistinli gazi Aselya ile Memur-Sen Malatya İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez, Filistin'in sadece Filistin'den ibaret olmadığını vurgulayarak, İsrail'in bir terör devleti olduğunu kaydetti.

AK Parti İl Başkanı Namık Gören, AK Parti Milletvekilleri İhsan Koca, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Ticaret Borsası Başkanı (MTB) Ramazan Özcan'ın da katıldığı miting, yapılan konuşma ve duaların ardından sona erdi. Miting sonrası "Filistin için yola çık" sloganıyla destek konvoyu düzenlendi