Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu yaşanan kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Doğanşehir ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi'nde E.Ö. yönetimindeki 15 NB 748 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü ile otomobilde bulunan S.Ö ve A.Ö yaralandı. Kaza yerine yönlendirilen ambulanslarla Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.