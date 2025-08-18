Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından geliştirilen dijital uygulamalar sayesinde, birçok işlem artık vergi dairesine gitmeden internet üzerinden yapılabiliyor.

Dijital Vergi Dairesi Yoğun Kullanılıyor

  • 2024 yılında Dijital Vergi Dairesi’ne 362 milyon kez giriş yapıldı.

  • 12 milyon dilekçe ve bildirim, 111 milyon beyanname elektronik ortamda verildi.

  • 17,8 milyar belge (fatura, makbuz, dekont vb.) e-belge olarak düzenlendi.

  • 4 milyon mükellef defter tutma işlemlerini e-Defter ve Defter Beyan Sistemi ile gerçekleştirdi.

Bürokratik Süreçler Azalıyor

Vergi dairelerinde yapılan tahakkuk, tahsilat, haciz, tebligat ve yazışma gibi işlemler elektronik ortama taşındı.

  • Ödeme emirleri artık e-belge olarak düzenleniyor.

  • İhbarname, düzeltme fişi ve haciz belgeleri de yıl içinde elektronik hale getirilecek.

  • Mükellefiyet yazısı ve borcu yoktur yazıları sistem tarafından otomatik cevaplandırılıyor.

Yapay Zeka ile Tam Otomasyon

Bakan Şimşek: “Benzer Çalışmalar Devam Edecek”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sürecin gelişmeye devam edeceğini belirterek şunları söyledi:
"Vergi uygulamalarına ilişkin özelge taleplerinin de yapay zeka teknolojileriyle hızlı ve doğru şekilde cevaplandırılması için çalışmalar yürütülüyor. Amaç, hizmet kalitesini artırmak, bürokratik gecikmeleri ortadan kaldırmak ve insan kaynağını verimli kullanmak."