Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından geliştirilen dijital uygulamalar sayesinde, birçok işlem artık vergi dairesine gitmeden internet üzerinden yapılabiliyor.

Dijital Vergi Dairesi Yoğun Kullanılıyor

2024 yılında Dijital Vergi Dairesi’ne 362 milyon kez giriş yapıldı.

12 milyon dilekçe ve bildirim , 111 milyon beyanname elektronik ortamda verildi.

17,8 milyar belge (fatura, makbuz, dekont vb.) e-belge olarak düzenlendi.

4 milyon mükellef defter tutma işlemlerini e-Defter ve Defter Beyan Sistemi ile gerçekleştirdi.

Bürokratik Süreçler Azalıyor

Vergi dairelerinde yapılan tahakkuk, tahsilat, haciz, tebligat ve yazışma gibi işlemler elektronik ortama taşındı.

Ödeme emirleri artık e-belge olarak düzenleniyor.

İhbarname, düzeltme fişi ve haciz belgeleri de yıl içinde elektronik hale getirilecek.

Mükellefiyet yazısı ve borcu yoktur yazıları sistem tarafından otomatik cevaplandırılıyor.

Yapay Zeka ile Tam Otomasyon

Pişmanlıkla verilen ancak süresinde ödenmeyen beyannamelere yönelik düzeltme fişleri yapay zeka ile hazırlanıyor.

Vergi-ceza ihbarnameleri de insan müdahalesi olmadan düzenleniyor.

Böylece işlemler daha hızlı tamamlanıyor, tahsilatlar hızlanıyor ve hata riski azalıyor.

Bakan Şimşek: “Benzer Çalışmalar Devam Edecek”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sürecin gelişmeye devam edeceğini belirterek şunları söyledi:

"Vergi uygulamalarına ilişkin özelge taleplerinin de yapay zeka teknolojileriyle hızlı ve doğru şekilde cevaplandırılması için çalışmalar yürütülüyor. Amaç, hizmet kalitesini artırmak, bürokratik gecikmeleri ortadan kaldırmak ve insan kaynağını verimli kullanmak."