Kahramanmaraş’ta mangal keyfi yapmak isteyen bir vatandaşın hazırlığı az daha felaketle sonuçlanıyordu. Onikişubat ilçesi Dumlupınar Mahallesi Onbaşı Osman Caddesi üzerinde seyir halindeki bir araçta, köz kutusunun alev alması sonucu yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, M.K. isimli vatandaş, bir pide fırınından mangalda kullanmak üzere teneke kutu içerisinde köz aldı. Köz dolu kutuyu aracına yerleştiren M.K., yola çıktıktan kısa bir süre sonra kutunun tutuşmasıyla aracında yangın meydana geldi.

Sürücünün durumu fark ederek yaptığı ihbar üzerine olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Neyse ki olayda yaralanan olmadı; ancak araçta maddi hasar oluştuğu bildirildi.

Yetkililer, sıcak közlerin kapalı alanlarda taşınmasının ciddi tehlikelere yol açabileceğini belirterek, bu konuda vatandaşları daha dikkatli olmaya çağırdı. Mangal hazırlığının neredeyse faciaya dönüşmek üzere olduğu olay, çevrede kısa süreli panik yaşanmasına da neden oldu.