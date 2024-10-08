Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşanan acı olayda, 26 Eylül günü ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Pelin Karaca'nın cansız bedenine Uşak'ın Eşme ilçesindeki ormanlık alanda ulaşıldı.

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Yaşanan olayda, polis ekipleri, kayıp Pelin Karaca'nın bulunması için arama çalışmaları başlatmıştı.

ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Arama çalışmaları sürerken genç kadın Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Alahabalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda ölü bulundu.

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Polis ekipleri, kadının erkek arkadaşı olduğu iddia edilen A.U.'yu gözaltına alırken, Pelin Karaca'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Editör: Yunus Firdevsoğlu