Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinde sonuçlar 2. tura kaldı.

Milyonlarca seçmen, sandığa giderek oyunu kullandı.

Ardından saat 17.00'da oy sayımına başladı ve uzun süren sayımın ardından Cumhurbaşkanlığı için gereken yüzde 50,1 sonucuna ulaşılamadı.

Bunun üzerine gözler, 28 Mayıs seçimlerine çevrildi.

Yavaş'ın memleketi tercihini Erdoğan'dan yana kullandı

Şimdilerde ise gündemde parti liderlerinin oy kullandığı sandık ve memleketlerindeki sonuçlar araştırılmaya başlandı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın memleketi Ankara'nın Beypazarı ilçesinde de sonuçlar ortaya çıktı.

Beypazarı’nda oylar beklentilerin altında kaldı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kesin olmayan sonuçlar neticesinde 18 bin 928 oy alarak yüzde 56,77 ile birinci isim olarak ön plana çıktı.