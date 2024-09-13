Kentte yetiştirilen ve bölgeyle özdeşleşen biberde hasat döneminin başlamasıyla birlikte üreticiler tarlalarda hummalı bir çalışma başlattı.

Sabahın ilk ışıklarıyla mevsimlik işçiler tarafından toplanan biber, çöp çıkarma ve kurutma işlemlerinin ardından sofralarda yerini alıyor. İşletmelerde pul ve toz haline getirilen tescilli Maraş biberi, yemeklerin vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunuyor.

Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, dondurma, tekstil, altın ve metal sektörlerindeki faaliyetleri ve kırmızı biber üretimiyle adından söz ettiren kentin deprem sonrası sağlanan desteklerle toparlanma sürecine girdiğini ifade etti.

Kahramanmaraş denilince ilk akla gelen ürünlerden birinin biber olduğunu anlatan Narlı, kent genelinde 30 bin ton rekolte beklediklerini söyledi.

Kent genelinde geçen yıl 20 bin ton biber üretildiğini, bu yıl hedefledikleri üretimin 10 bin tonunun yurt dışında 20 bin tonunun ise yurt içinde değerlendirileceğini ifade eden Narlı, "Almanya, İngiltere, Fransa, Amerika, Rusya, Belçika, Danimarka, Avustralya, Avusturya, Portekiz gibi birçok ülkeye Maraş biberimiz gidiyor. Maraş tarhanasının bilinirliği kadar Maraş biberinin de tanınırlılığını daha da artırmak istiyoruz." diye konuştu.

Türkoğlu ilçesinde çiftçilik yapan Ağaca Kaynak da Tahdalıdedeler mevkisindeki 30 dekarlık araziye tescilli Maraş biberi ektiğini ve verimli bir hasat sezonu geçirdiklerini ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığınca sağlanan hibe ve desteklerle daha çok üretime katkı sağladıklarını dile getiren Kaynak, bir dekarda bin 500 ila bin 600 kilogram verim aldıklarını belirtti.

Kaynak, "Biber fidelerini şubat ayında toprakla buluşturduk. Tarlamıza Maraş biberinin Dila çeşidini uyguladık. Eylül ayında da hasat dönemi başlıyor. Şu anda birinci hasadımızı yapıyoruz. İkinci hasadımızı da 15 gün sonra gerçekleştireceğiz. Bu türde istediğimiz verimi alıyoruz. Hasadını yaptığımız ürünleri bir kısmını yurt içi firmalara teslim ediyoruz ve bir kısmı da aracı firmalar aracılığıyla biberimiz yurt dışı pazarına ulaşıyor." diye konuştu.

Editör: Yunus Firdevsoğlu