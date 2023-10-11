Kahramanmaraş pul biberi, Kahramanmaraş'ın yöresel bir baharatıdır. Acı ve tatlı olmak üzere iki çeşidi vardır. Acı Kahramanmaraş pul biberi, yemeklerde ve salatalarda kullanılırken, tatlı Kahramanmaraş pul biberi ise çorbalarda ve salatalarda kullanılır.

Malzemeler:

1 kg acı veya tatlı Maraş biberi

1 yemek kaşığı kaya tuzu

Yapılışı:

Biberleri yıkayıp saplarını ve çekirdeklerini çıkarın. Biberleri bir tepsiye veya fırın tepsisine dizin. Biberleri 180 derece fırında 1-2 saat kadar kurutun. Kuruyan biberleri bir mutfak robotuna alın ve pul pul olana kadar çekin. Çekirdekli pul biber yapmak isterseniz, biberleri çekirdekleri ile birlikte çekin. Pul biberleri, hava almayan bir kapta saklayın.

Püf Noktaları: