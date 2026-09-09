Mardin'in Nusaybin ilçesinde 14 yıl önce işlenen ve aydınlatılmayı bekleyen cinayet dosyasında kararlı bir hukuki süreçle önemli bir dönüm noktasına ulaşıldı.

Kırsal İlkadım Mahallesi bölgesinde 26 Mart 2012 tarihinde İsmail Akın (62) ve 10 yaşındaki kızı Elif Akın arazide ölü olarak bulunmuştu. Uzun süredir gizemini koruyan olayla ilgili yürütülen soruşturma, adli makamların titiz çalışmalarıyla yeniden ele alındı.

4 İlde Eş Zamanlı Operasyon

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 4 Eylül'de yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurduğu süreçte; beyanlardaki çelişkiler, HTS kayıtları, daraltılmış baz çalışmaları ve elde edilen yeni teknolojik bulgular detaylı bir şekilde incelendi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda cinayetin şüphelileri tespit edilerek 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 16 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

3 Şüpheli Tutuklandı

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden:

3 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mardin'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı İçeriği Görüntüle

1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanırken,

Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

14 yıllık adaletsizlik hissini sonlandırmak adına titizlikle yürütülen soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğü bildirildi.