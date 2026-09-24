2 Gün Süren Arama Çalışmalarının Ardından Acı Haber Gelmişti

Olay, 19 Eylül tarihinde Selahaddin Karayel’in aniden ortadan kaybolmasıyla başladı. Küçük çocuktan uzun süre haber alamayan ve hayatından endişe eden yakınları, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye derhal jandarma, AFAD ve Mardin İHH Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Geniş bir alanda yürütülen yoğun arama-kurtarma çalışmaları neticesinde, ne yazık ki 21 Eylül günü acı haber geldi; küçük Selahaddin bir mısır tarlasının içerisinde ölü olarak bulundu.

Jandarma Özel Ekip Kurdu: Şüpheler Kuzene Yöneldi

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla derhal soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri bünyesinde oluşturulan özel ekip, olay yerindeki delilleri inceleyerek ve görgü tanıklarının ifadelerine başvurarak çemberi daralttı.

Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, talihsiz çocuğun 15 yaşındaki kuzeni D.K. aynı gün şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı.

Adliyeye Sevk Edilen 15 Yaşındaki D.K. Tutuklandı

Gözaltına alınan D.K.'nin jandarmadaki sorgusu ve adli işlemleri tamamlandı. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen 15 yaşındaki şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13 yaşındaki Selahaddin Karayel’in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve olayın arkasındaki tüm sır perdesinin aralanması için yürütülen detaylı soruşturma sürüyor.