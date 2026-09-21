Günlerce Aranmıştı: Mısır Tarlasından Acı Haber Geldi

Türkiye'yi yasa boğan olay, Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Konuk Mahallesi'nde yaşandı. Evinden önceki gün öğle saatlerinde ayrılan 13 yaşındaki Selahaddin Karayel'den bir daha haber alınamamıştı.

Küçük çocuğun dönmemesi üzerine endişelenen yakınları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma, AFAD ve Mardin İHH Arama Kurtarma ekipleri seferber oldu. Dronlar ve iz takip köpeklerinin de desteğiyle günlerce süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda acı gerçek ortaya çıktı. Selahaddin Karayel, mahalledeki bir mısır tarlasında ölü olarak bulundu.

Özel Ekip Kuruldu

Küçük çocuğun şüpheli ölümü üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve faillerin bir an önce adalete teslim edilmesi için jandarma bünyesinde özel bir ekip görevlendirildi.

Özel ekibin titizlikle yürüttüğü istihbarat ve saha çalışmaları kısa sürede sonuç verdi. Soruşturma kapsamında, hayatını kaybeden Selahaddin Karayel'in 15 yaşındaki kuzeni D.K., cinayet şüphesiyle jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Soruşturma Çok Yönlü Sürüyor

Otopsi işlemleri için hastaneye kaldırılan Karayel'in ölüm nedeni yapılacak detaylı incelemelerin ardından netleşecek. Gözaltına alınan şüpheli kuzen D.K.'nin jandarmadaki sorgusu sürerken, olayla ilgili arka planın aydınlatılması için adli makamların tahkikatı çok yönlü olarak devam ediyor.