Mardin'in Derik ilçesinde park halindeki hafriyat kamyonuna çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 DY 4128 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Denktaş Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonu önünde park halinde bulunan hafriyat kamyonuna çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
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Yaralılar, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA