Mardin'de küçükbaş hayvancılıkta kaba yem ihtiyacına katkı sağlamak amacıyla kurulan tesiste üretilen 4 milyon tuz çalısı, Türkiye'nin farklı illerindeki meralarda toprakla buluşacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının onayıyla Mardin Tarım ve Orman Müdürlüğünce hayata geçirilen 'Meralarımıza Yeniden Hayat Projesi' kapsamında geçen yıl faaliyete giren Tuz Çalısı Üretim Tesisi'nde, küçükbaş hayvancılıkta kaba yem ihtiyacının karşılanması için başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Tesiste, Konya, Karaman ve Eskişehir'den getirilen tuz çalısı tohumları büyük emekle çoğaltılıp fidana dönüştürülüyor.

Geçen yıl burada yetiştirilen 2 milyon tuz çalısı, başta Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 11 il olmak üzere Sivas, İzmir, Kayseri, Erzincan, Konya, Isparta, Antalya ve Uşak'ın da aralarında bulunduğu 24 kente gönderildi.

Bu yıl da 127 dekarlık üretim sahasında yetiştirilen 4 milyon tuz çalısı, ülkenin dört bir köşesindeki meraların ot varlığının artmasına katkı sunacak.

Tesiste, talepte bulunacak illere ücretsiz olarak gönderilecek çalıların sevkiyata hazır hale getirilmesi için çalışmalar yürütülüyor.

- 'Bitkimiz yıl boyunca yeşil kalıyor'

İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, AA muhabirine, Bakanlığın, Valiliğin ve Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle meralardaki verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Geçen yıl ürettikleri ve 'Mardin yoncası' diye adlandırdıkları 2 milyon tuz çalısını 24 kent ile bir üniversite ve araştırma enstitüsüne gönderdiklerini ifade eden Gümüş, 'Buradaki amaç, yonca ile eş değer protein değerine sahip bir bitki olan Mardin yoncasını (tuz çalısını) meralarımızla buluşturmak, küçükbaş hayvanların yıl boyunca beslenebileceği bitkinin o meralarda yetişmesini sağlamaktır.' dedi.

Gümüş, söz konusu bitkinin özelliklerine ilişkin şu bilgileri verdi:

'Bu bitkimiz yıl boyunca yeşil kalıyor, atıl arazilerde yetişebiliyor. Tuzluluk problemi, arazilerin verimsiz olması ya da kuraklık bu bitkinin büyümesine engel değil. O yüzden bu bitki tercih ediliyor. Avrupa Birliği ülkelerinde bu bitkinin tanesi 11 avro. Elimizdeki fidanlar şu an istediğimiz seviyelere gelmek üzere. İnşallah bu sene de kasım ayında talep eden bütün illerimize fidanlarımızın sevkiyatını gerçekleştireceğiz.'

Bu bitkinin toprakla buluşturulduktan sonra kısa sürede büyüyerek meraları yeşillendirdiğini anlatan Gümüş, sevkiyatta önceliklerinin Bakanlığın belirlediği iller ve Mardin'in meraları olduğunu kaydetti.

Gümüş, 'Bitkiyi gönderdiğimiz illerden Karaman'da şu an tuz çalılarımız yetişkin halde. Islah edilen meralarda koyunların tuz çalılarını nasıl severek yediğini birlikte görüyoruz. Meralarımızın küçükbaş hayvanlarımız için ne kadar verimli hale geldiğini hep birlikte göreceğiz.' diye konuştu.

Tuz çalısının içerdiği yüksek sindirilebilir ham protein oranına dikkati çeken Gümüş, yüzde 17'ye ulaşan protein değeriyle tuz çalısının küçükbaş hayvanların beslenmesine önemli katkı sağladığını belirtti.

- 'Ülkemizin her ilinde yetişebilecek potansiyele sahip'

Gümüş, bitkinin yıl boyunca yeşil kaldığını ve koyunlar tarafından tüketildikten sonra yeniden dallanıp filizlendiğini anlatarak, şunları söyledi:

'Besleyiciliği açısından yonca ile hemen hemen eş değer. Küçükbaş hayvanlarımızın merada otlanırken tuz ihtiyacını da doğrudan karşılayabileceği bir bitki. Bu bitkinin dayanıklılığı da çok yüksek, uyum kabiliyeti olduğu için de herhangi bir sıkıntı yaşamadan ülkemizin her ilinde yetişebilecek bir potansiyele sahip. Sağlam köklü ve her koşulda yetişebilen bir bitki. O yüzden biz bu bitkiyi özellikle meralarımızda çiftçilerimizin hizmetine sunmak, meralarımızla buluşturmak istiyoruz.'

Projenin ilk yılında oldukça başarılı sonuçlar elde edildiğini dile getiren Gümüş, bu yıl da tesiste yetiştirdikleri 4 milyondan fazla fidana sahip olduklarını belirtti.

Gümüş, sonuçları gören illerin projeden faydalanmak istediğini ifade ederek, 'İllerimize fidanlarımızı tamamen ücretsiz bir şekilde gönderiyoruz. Proje kapsamında geçen yıl Türkiye'nin farklı bölgelerindeki 24 ile fidan sevkiyatı gerçekleştirdik. Bu yıl da ürettiğimiz fidanları talep üzerine ülkemizin her bir beldesine, köyüne, merasına göndereceğiz.' dedi.