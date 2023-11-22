Kahramanmaraş’ta Otomotiv sektöründe adından söz ettiren Marfi otomotiv, Fiat marka araçlarda kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.

Fiat tutkunlarının vazgeçilmez adresi olan Marfi otomotiv, Egea modellerinde, 120 bin TL 12 Ay 150 bin TL 10 ay 0 Faiz avantajlarının yanı sıra. Aynı zamanda Fiorino ve Doblo modelleri başta olmak üzere bütün model araçlarda hem kredi hem de takas avantajlarıyla müşterilerini bekliyor.

Kampanyalar hakkında bilgiler veren Marfi Otomotiv Satış Şefi Ali Kabak, yılsonu kampanyalarının kasım ayında başlayarak 3 Aralığa kadar devam ettiğini belirtti.