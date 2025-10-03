Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve teknik bir arıza nedeniyle diğer gemilerden geride kalan Marinette de İsrail savaş gemileri tarafından kuşatıldı.

Gemi mürettebatı, İsrail donanmasına ait savaş gemilerinin yaklaşmakta olduğunu fark ettiklerinde, uluslararası kamuoyuna son bir mesaj göndermek amacıyla “War ships coming” (Savaş gemileri geliyor) yazılı bir kağıdı kamera karşısında tutarak dünyaya duyuru yaptı. Bu dramatik görüntü, sosyal medyada kısa sürede yayılırken, gemidekilerin yaşadığı baskının boyutlarını gözler önüne serdi.

Görüntünün kayda alınmasının hemen ardından mürettebat, elektronik cihazlarını - telefonlarını- denize atarak imha etti. Bu hamlenin, hem kimlik tespiti hem de cihazlardaki verilerin İsrail güçlerinin eline geçmesini engellemek amacıyla yapıldığı değerlendiriliyor.

İsrail donanmasına ait güçler, kısa bir süre sonra Marinette gemisini tamamen kuşattı. Ardından özel birlikler, gemiye tırmanarak ilk olarak kamera kayıtlarını kesti, böylece dünyayla kurulan son görsel bağlantı da koparıldı. Daha sonra gemideki tüm mürettebatın zorla alıkonulduğu tahmin ediliyor.

Marinette’nin işgaliyle birlikte Küresel Sumud Filosu’ndaki tüm gemilerin İsrail güçlerinin eline geçtiği ve tüm yolcuların alıkonulduğu kesinleşti. Alıkonulanlar arasında 39 Türk vatandaşının da bulunduğu belirtilirken, aktivistlerin büyük bölümünün şu anda İsrail’in güneyindeki Necef Çölü’nde bulunan bir gözaltı merkezine nakledildiği ifade ediliyor.

İsrail’in Gazze’ye yönelik ablukasına dikkat çekmek ve insani yardım ulaştırmak amacıyla organize edilen Sumud Filosu'na yapılan bu müdahale, uluslararası hukukun ve denizcilik özgürlüğünün ihlali olarak değerlendirilirken, olayın siyasi ve diplomatik yankılarının büyümesi bekleniyor.