Tekne Parçalanmış Halde Bulundu, Dalgıçlar Dalgıç Timleri Seferber Edildi

Yakınlarının haber alamaması üzerine yapılan ihbarla arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. Sahil Güvenlik ekipleri, işadamına ait tekneyi Marmara Adası açıklarında parçalanmış ve yarı batık halde sürüklenirken buldu.

Olay yerine sevk edilen dalgıç timleri, teknenin çevresinde ve içinde detaylı dalışlar gerçekleştirdi. Ancak işadamına dair hiçbir iz bulunamadı.

Balıkesir Valiliği’nden Resmi Açıklama

Balıkesir Valiliği olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“5 Ağustos Salı günü saat 14.30 sularında Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir icra etmekte olan ticari bir geminin personeli tarafından deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü ihbar edilmiş, olay mevkisine Sahil Güvenlik unsurları sevk edilmiştir. Görevlendirilen unsurların bölgeye intikal etmesine müteakip kazazedenin tespitine yönelik yarı batık tekne içerisinde dalış timi tarafından arama yapılmış fakat herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Gün boyunca, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bir helikopter, bir dalış timi, yedi yüzer unsurla arama kurtarma faaliyeti devam etmiştir.”

Kayıp İşadamı İçin Umutlu Bekleyiş Sürüyor

Denizde kaybolan işadamının akıbeti halen bilinmiyor. Arama kurtarma çalışmaları hem denizden hem havadan yoğun şekilde sürdürülüyor. Ailesi ve yakınları gelişmeleri endişe içinde takip ediyor.