Adaağzı Mahallesi Cennet Adası mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 8 arazöz ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme işçileri alevlere müdahale ediyor.