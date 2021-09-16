Adaağzı Mahallesi Cennet Adası mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 8 arazöz ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme işçileri alevlere müdahale ediyor.
Adaağzı Mahallesi Cennet Adası mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 8 arazöz ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme işçileri alevlere müdahale ediyor.
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