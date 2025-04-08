Suç örgütlerini öven ya da övücü mesajları sanal medyada paylaşanlara yönelik operasyonlar başlamıştı.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde 'Massaka' lakaplı ünlü rapçinin de bir klip paylaştığı, suç örgütü liderini övdüğü belirlendi.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Bunun üzerine ekipler harekete geçti.

GÖZALTINA ALINDI

Organize Suçlarla Mücadele Ekibi, 'Massaka' lakaplı Murat İlhan'ı Pendik'te bulunduğu adreste gözaltına aldı.

İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Rapçi Massaka işlemlerin yapılabilmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Emniyete götürülen Murat İlhan'ın işlemleri sürüyor.

BARIŞ BOYUN KİMDİR?

Barış Boyun, 1984 yılında doğmuştur.

İstanbul Beyoğlu'nda mahalle çetesi olarak etkin olan örgütün suç olayları daha sonra uluslararası ilişkilere kadar uzandı.

Örgüt, motosikletli suikast timi ile işledikleri cinayetlerle bilinmektedir.

Uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan Barış Boyun, İtalya'da cezaevinde tutuklu bulunuyor.