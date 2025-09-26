Somer Şef'in yarışmacıları sessiz olmaları yönünde uyarmasından belli bir süre sonra Çağatay’ın uyarıyı dikkate almaması ve yukarıdaki arkadaşlarıyla konuşması üzerine Mehmet Şef Çağatay'ı stüdyodan kovdu..

Mehmet Şef’in “terbiyesiz” çıkışı üzerine Çağatay şeflerin üstüne doğru yürüdü, arkadaşları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Çağatay zorla stüdyodan çıkartıldı. Kaybeden takımın pota oylaması yapılmadan program sonlandırıldı.

Yeni bölüm fragmanında ise Çağatay şeflerin karşısına çıktı. Şeflerin ne karar vereceği ise merak konusu oldu. Çağatay diskalifiye mi olacak yoksa devam mı edecek bu akşam yayınlanacak yeni bölümle belli olacak.

Sosyal medyada da gündem olan konuya dair izleyiciler ikiye bölündü. Kimileri Mehmet Şef'i kimileri de Çağatay'ı haklı buldu. İşte sosyal medyadaki bazı yorumlar...