16 Nisan 2025 tarihinde kamuoyuyla paylaşılan harita, IOC-UNESCO tarafından yürütülen MSPGlobal platformunda yayımlanarak uluslararası erişime açıldı. Böylece Türkiye, deniz ve kıyı alanlarının sürdürülebilir kullanımına yönelik mekansal planlamasını küresel ölçekte tescil ettirmiş oldu.

MSPGLOBAL PLATFORMUNDA TÜRKİYE HARİTASI

DEHUKAM Müdürü Dr. Mustafa Başkara, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu haritanın "Mavi Vatan" kavramını sektörel faaliyetlerle destekleyen bilimsel bir çalışma olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Türkiye'nin denizlerine sahip çıkma iradesinin ve sürdürülebilir planlama anlayışının en somut göstergesidir. Bu tescil, gelecek çalışmaların hız kazanmasına da katkı sağlayacaktır.” Tusaş Genel Müdürü Demiroğlu: Türkiye Havacılıkta Lider İçeriği Görüntüle

YUNANİSTAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ, DEHUKAM'DAN YANIT

Tescilin ardından Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamalara da değinen Başkara, söz konusu açıklamaların Türkiye'nin uluslararası hukuk temelinde hazırladığı haritanın geçerliliğini etkilemeyeceğini söyledi:

“Yunanistan’ın sözde mekansal planlama haritası bilimsel nitelikten uzak, siyasi amaçlı bir çalışmadır. Bizim haritamız ise bilimsel temellere, hukukiliğe ve uluslararası geçerliliğe dayanmaktadır.”

TÜRKİYE’NİN DENİZ YETKİ ALANLARI ULUSLARARASI STATÜYE KAVUŞTU

Haritanın IOC-UNESCO tarafından tescillenmesi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Ege ve Karadeniz’deki deniz yetki alanlarını planlama sürecini uluslararası bir zemine taşımış oldu. Bu gelişmeyle, Deniz Mekansal Planlaması çerçevesinde Türkiye'nin söz sahibi olduğu alanlar, resmi statüye kavuşarak küresel tanınırlık kazandı.